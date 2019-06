A Olbia dal 23 al 29 giugno il Dinamo Camp con Pozzecco

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

OLBIA. Ultimi giorni per iscriversi al Dinamo Camp: una settimana da non perdere, in campo con il coach della prima squadra e il suo staff, dal 23 al 29 giugno al Geovillage Sport Wellness Resort di Olbia. Ultimi posti disponibili per il Dinamo Camp 2019, e ultimi giorni (scadenza mercoledì 12 giugno), per assicurarsi un posto nel gruppo che potrà prendere parte all’edizione speciale 2019 dell’estate in biancoblu con coach Pozzecco e il suo staff per una settimana speciale di allenamenti, preparazione e divertimento, al Geovillage Sport&Wellness Resort di Olbia.Dinamo camp 2019. Da domenica 23 giugno a sabato 29 a Olbia, nelle strutture sportive e ricettive del Geovillage Sport&Wellness Resort la scena sarà tutta per un camp di altissimo livello, che permetterà ai giovani cestisti di tutta l’isola (classi dal 2003 al 2010) di vivere un’esperienza unica tra sport e divertimento con allenatori della serie A. Coach Gianmarco Pozzecco, gli assistant Edoardo Casalone e Giorgio Gerosa e il preparatore fisico Matteo Boccolini, seguiranno i ragazzi per tutta la settimana, in un soggiorno di formazione, gioco e condivisione indimenticabile.Geovillage Sport&Wellness Resort Olbia - 23/29 giugno 2019Aperto ai bambini e alle bambine nati dal 2003 al 2010 il camp al Geovillage offre ai giovani atleti una settimana con l’intero staff della prima squadra capitanato da coach Gianmarco Pozzecco, gli assistant Edoardo Casalone e Giorgio Gerosa, il preparatore fisico Matteo Boccolini.Due le formule per 60 posti disponibili:Full camp. Pensione completa presso il resort gallurese con due sessioni giornaliere di allenamento, piscina, attività ludiche, pranzi e merende per la durata del camp, quota assicurativa.Costo 650 euro. Per le iscrizioni entro il 22 maggio, prezzo speciale 600 euro. Tesserati Academy 600 euro, per iscrizioni entro il 22 maggio, 580 euro.Day camp. Mezza pensione presso il resort, con sessioni di allenamento, piscina, attività ludiche, pasti e quota assicurativa.Costo 350 euro. Per le iscrizioni entro il 22 maggio e tesserati Dinamo Academy, prezzo speciale di 320 euro.Entrambe le formule comprendono l’esclusivo kit camp con canotta e pantaloncini double, t-shirt, zainetto, capellino e pallone Dinamo.Iscrizioni compilando il form sul sito www.dinamobasket.comInfo: dinamocampsassari@gmail.com - Referente Roberta La Mattina