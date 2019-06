Il sindaco Nizzi incontra i cittadini lunedì e mercoledì, ecco dove

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi incontrerà i cittadini per illustrare gli interventi in essere per la realizzazione delle opere di urbanizzazione volte al miglioramento infrastrutturale del Piano di Risanamento. Ecco i giorni e gli orari degli incontri:-Lunedì 10 alle ore 19 all’inizio di via San Michele – zona Santa Mariedda e Mercoledì 12/6 alle ore 19 davanti alla pizzeria all’incrocio tra viale Pittulongu e via Mar Ligure. Durante gli incontri illustrerà gli interventi per la realizzazione delle