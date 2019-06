Sabato a Olbia successo per la Sponsor Cup

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Si è giocata sabato al Geovillage la prima edizione della Olbia Sponsor Cup, manifestazione riservata alle aziende partner dell'Olbia Calcio e organizzata dal club in collaborazione con Infront. In una mattinata di vero sport e grande divertimento a sfidarsi sono state quattro compagini: Team Sponsor Olbia, Team Olbia, Team Sponsor Infront e Team Giornalisti.Sotto un solleone già pienamente estivo, le quattro squadre hanno dato vita a un quadrangolare all'italiana avvincente e combattuto che ha visto il Team Olbia spuntarla sul Team Infront per effetto della migliore differenza reti. Agguerriti e mai domi i giornalisti, che hanno dato del filo da torcere in ogni confronto, così come il Team Sponsor, già proiettato a chiedere la rivincita in vista della prossima edizione.La palma di miglior giocatore è andata a Danilo Pudda (Sponsor Infront), capocannoniere del torneo con 4 reti insieme a Renato Sanna (Sponsor Infront) e al presidente Alessandro Marino (Olbia). Al termine delle sfide, effettuata la consegna del trofeo gentilmente offerto dal partner Coppe e Trofei di Sebastiano Desole, la comitiva si è trasferita presso il Ristorante Molaraper chiudere in bellezza la giornata e brindare all'inizio della prossima, imminente, nuova stagione sportiva.Di seguito i risultati completi della manifestazione:1ª giornataOlbia - Sponsor Olbia 5-0Giornalisti - Sponsor Infront 0-22ª giornataGiornalisti - Sponsor Olbia 3-2Olbia - Sponsor Infront 2-23ª giornataSponsor Olbia - Sponsor Infront 2-4Olbia - Giornalista 4-1CLASSIFICA FINALE1) Olbia 72) Sponsor Infront 73) Giornalisti 34) Sponsor Olbia 0