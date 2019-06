Arriva a Olbia Laura Lucchetti e il cast di Fiore Gemello

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

OLBIA. Sono stati Matilde Gioli insieme ad Augusto e Toni Fornari i protagonisti iera sera dell'Olbia Film Network. Nell'arena conematografica di Piazza Dante hanno infatti accompagnato la proiezione del film "La casa di famiglia" opera prima di Augusto Fornari che ha ricevuto da Matteo Pianezzi il premio come esordio cinematografico.La nove giorni di cinema olbiese per la quale fino al 23 giugno sono attesi circa 200 accreditati tra produttori, distributori, registi, attori, buyers televisivi e attori ospiti prosegue stasera con l'arrivo della regista Laura Luchetti e il cast del film "Fiore gemello" che verrà priettato a partire dalle ore 21.30.La pellicola sarà l'ultimo lungometraggio proposto quest'anno dal Festival. Da domani infatti il pubblico potrà apprezzare i cortometraggi in gara nella nona edizione del Figari Film Fest. L'inaugurazione del Figari avverà presso l’Aeroporto Costa Smeralda, dove si terrà anche il concerto la giovanissima cantante, chitarrista e compositrice Francesca Piras in arte Frances P.Le proiezioni dei cortometraggi proseguirà poi tutte le sere in Piazza Dante fino al 23 di giugno.Novità del Figari di quest’anno è una sezione interamente dedicata al cinema a tematica femminile che va ad affiancarsi alle sezioni classiche del festival Internazionale, Nazionale, Regionale e Animazione.Anche la giuria di qualità avrà una grossa componente femminile composta dalle attrici Lucia Ocone, Paola Minaccioni e Alessia Barela.Come ogni anno il Festival assegnerà dei premi speciali quali il Premio Comunicazione 2019 al duo comico di youtuber Le Coliche (Claudio e Fabrizio Colica) insieme al loro regista e videomaker Giacomo Spaconi che saranno presenti ad Olbia giovedì 20 giugno, mentre il Premio Bracco al miglior giovane attore dell’anno verrà ritirato venerdì 21 da Andrea Carpenzano e Linda Caridi, reduci rispettivamente dai successi de “Il campione” di Leonardo D’Agostini al fianco di Stefano Accorsi e di “Ricordi?” di Valerio Mieli al fianco di Luca Marinelli.Riconfermato per il secondo anno consecutivo anche il Premio speciale Rai Cinema Channel che verrà consegnato al miglior film in concorso.Molto attesi il Network e le giornate professionali dei prossimi giorni che vedranno le presenze di numerosissimi produttori e buyers da tutta Europa, fra cui proprio Rai Cinema, Sky Serie, Lucky Red, Vivo Film, Kimera, France Tv, RTVE e tanti altri, durante le quali verranno presentati cortometraggi in cerca di distribuitori e opere prime o seconde di fiction, animazione e documentari in cerca di produzioni.La manifestazione è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Autonoma della Sardegna, dalla Fondazione Sardegna Film Commission e dal Comune di Olbia.A tal proposito l'assessore del Comune di Olbia Sabrina Serra ha dichiarato:“Sosteniamo con convinzione le iniziative collegate all’industria cinematografica. Oltre ad aver ospitato le recenti produzioni nazionali e internazionali, anche quest’anno abbiamo voluto l’Olbia Film network, occasione di incontro per gli operatori del settore e rassegna di eventi cinematografici aperta a tutti. È una iniziativa giovane ma in forte crescita che completa le politiche comunali tese allo sviluppo nella nostra città con tutte le sue ricadute in termini economici e culturali”.“Il cinema è veicolo promozionale per la nostra terra - commenta Matteo Pianezzi - L'arte cinematografica non si ferma alla realizzazione filmica, ma è volano di sviluppo turistico ed occupazionale. Sono innumerevoli i casi virtuosi di incremento del turismo dettato dalla valorizzazione del territorio attraverso il cinema o la serialità televisiva. Nel nostro programma è prevista un’intera giornata, organizzata in collaborazione con l’Ufficio produzione della Fondazione Sardegna Film Commission, dedicata alla scoperta dei nostri luoghi attraverso un location scouting intensivo che coinvolgerà tutti i registi e produttori ospiti, teso a convogliare i progetti in sviluppo o di prossima realizzazione sul territorio.In un momento spalla della stagione, come quello di inizio Giugno, ben sette strutture alberghiere registreranno il tutto esaurito durante i 10 giorni di evento. A queste sono da aggiungersi tutte le richieste di ospitalità provenienti dai partecipanti alla manifestazione e non gestite direttamente dal Festival.Ci aspettiamo una grande edizione e siamo convinti che tutta la città parteciperà attivamente.”Il Festival prevede anche un ricco programma di eventi notturni, After Fest, tra cui spiccano i concerti di Cinema e Musica come quello degli Audio Magazine, e la serata di Cinema e Parole che avrà come ospite Fabio Celenza noto per i suoi doppiaggi che spopolano su You Tube. Atteso anche Lorenzo De Angelis attore e doppiatore impegnato nel suo nuovo progetto musicale EL.DI.EI.