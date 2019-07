Il Partito Democratico esulta per il voto sulle risorse al Mater Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

I segretari e i direttivi dei circoli e dell’Unione cittadina del Partito Democratico di Olbia esultano per l’importante risultato di oggi del via libera, da parte del Consiglio Regionale, agli stanziamenti per il Mater Olbia e rivolgono un plauso per il grande lavoro politico portato avanti sino alla giornata odierna dal consigliere regionale del territorio Giuseppe Meloni, che si è tradotto anche in un voto unanime dell’intero gruppo consigliare del Partito Democratico."Il Partito è orgoglioso di aver portato avanti in questi anni questa iniziativa, spesso in solitudine e grazie al lavoro svolto da volti precisi di suoi esponenti a Roma e a Cagliari, primi fra tutti Gian Piero Scanu e lo stesso Giuseppe Meloni, nonché gli ex assessori Carlo Careddu e Pierluigi Caria, assicurando ai sardi la piena vigilanza attiva per il rigoroso rispetto degli accordi sottoscritti col Governo e la Regione al fine di raggiungere uno storico risultato per l’intera Isola e per la tutela della salute dei sardi”.