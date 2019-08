Addio al sardo più forte di sempre, Franco Columbu: le parole commosse del suo amico Schwarzennegger

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Parole di amicizia, quelle vera. Indirizzate da Arnold Schwarzenegger al sardo più forte del mondo, Franco Columbu, morto ieri a 78 anni nelle acque di San Teodoro in seguito ad un malore. Columbu era una vera e propria leggenda. Negli anni ’60 da Ollollai, in provincia di Nuoro, emigrò in Germania in cerca di fortuna e lì conobbe Arnold Schwarzenneger con il quale sigillò da subito un’amicizia indelebile. Lo stesso Schwarzy lo volle a Los Angeles insieme a lui per gli allenamenti e le competizioni. Columbu è arrivato così in alto nel campo del culturismo da rendere ineguagliabili i suoi successi per qualsiasi altro atleta italiano. Due volte Mister Olympia nel 1976 e 1981 e poi Mister Universo e Mister Olimpia. Columbu recitò anche in alcuni film con Arnold Schwazneger e tra questi Terminator, Conan il barbaro e Pumping Iron. Una vera forza della natura che oggi, dopo la sua scomparsa, riaccende i riflettori mondiali sulla Sardegna e su Ollollai. Columbu e la sua leggenda, anche dopo la sua scomparsa, continuano a vivere in queste parole che il suo amico gli ha dedicato e condiviso sulla sua pagina facebook: