Intrappolato nell'auto ribaltata a Tempio Pausania, in azione i vigili del fuoco

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Incidente stradale all'ingresso del centro abitato di Tempio Pausania dove una persona è rimasta incastrata all'interno di un veicolo ribaltato. Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento dei vigili del fuoco con la squadra 6a del distaccamento di Tempio. I vigili hanno dovuto utilizzare le motoseghe per raggiungere il conducente del veicolo e consegnarlo alle cure degli operatori del 118. Sul posto presenti anche i carabinieri per la messa in sicurezza degli operatori e per accertare la dinamica dell'incidente.