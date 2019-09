Nomine e provvedimenti della Diocesi di Tempio Ampurias

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Con data 29 novembre 2019, S.E. Monsignor Sebastiano Sanguinetti emana i seguenti provvedimenti.* È istituito il Vicariato Urbano e Unità Pastorale della Città di Tempio Pausania, comprendente le Parrocchie Cattedrale S. Pietro - San Giuseppe – Sacro Cuore.* Monsignor Giovanni Maria Pittorru, già parroco della parrocchia San Giuseppe in Tempio Pausania, è nominato Canonico Parroco della Cattedrale “San Pietro”, Vicario urbano, Moderatore dell’Unità Pastorale della Citta di Tempio Pausania e legale rappresentante delle tre parrocchie cittadine.* Il Canonico Antonio Tamponi, già parroco della Parrocchia Cattedrale “San Pietro in tempio Pausania, è nominato parroco-coadiutore, con diritto di successione in tempo determinato all’attuale parroco don Giovanni DEBIDDA, della Parrocchia “San Simplicio” in Olbia.* Don Giampaolo Pais, è nominato vicario parrocchiale della Parrocchia “Cristo Re” in Valledoria.* Don Giorgio Diana, è nominato vicario cooperatore del Vicariato e Unità Pastorale della Città di Tempio Pausania.* Don Cesare Nicolai, è nominato vicario cooperatore del Vicariato e Unità Pastorale della Città di Tempio Pausania.