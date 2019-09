Presentata a Olbia la pedalata ecologica Teresa Meloni dedicata a Simona Derosas

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Procedono speditamente i preparativi per la tradizionale Pedalata ecologica Teresa Meloni che giunge quest’anno alla trentasettesima edizione e rappresenta uno degli appuntamenti fissi più attesi da parte dei nostri concittadini, organizzata dalla Società Ciclistica Terranova.«La macchina organizzativa sta perfezionando gli ultimi particolari per fare in modo che la manifestazione di domenica 6 ottobre abbia il solito successo di adesioni che la pone tra gli eventi sportivi più partecipati a livello nazionale, tenuto conto del rapporto tra il numero degli abitanti di Olbia e gli iscritti. Sin dalle prime edizioni, infatti, i partecipanti sono sempre stati sopra le mille unità» afferma il presidente della società Giovanni Usai.Come sempre, la pedalata ha un suo tema specifico e la frase che rappresenta l’edizione di quest’anno è “Bike is a lifestile”, il claim del progetto europeo Cyclewalk, stampato sulla maglietta che verrà consegnata ai primi 1.000 iscritti.«Uno degli obiettivi del progetto è attuare un cambio di prospettiva, promuovendo l'utilizzo della bicicletta e l’andare a piedi nella vita quotidiana da parte dei cittadini di Olbia – afferma il sindaco Settimo Nizzi - .Non potevamo quindi che sostenere la “pedalata ecologica”, fornendo le magliette ed un tema decisamente attinente alla manifestazione».Anche quest’anno la linea di partenza ed arrivo avverrà in via Vicenza (di fronte all’istituto tecnico Deffenu), presso la sede della società organizzatrice. Dopo aver percorso il primo tratto in zona Bandinu, la pedalata toccherà i diversi quartieri di Olbia.Seguiranno le premiazioni dei gruppi più numerosi e l’estrazione a sorteggio di 4 biciclette offerte da “Fancello Cicli” tra tutti gli iscritti alla manifestazione.Il ritrovo è alle ore 8.00, mentre la partenza alle ore 9.30. la distanza da percorrere è di 13 Km con il seguente percorso: via Vicenza – via Imperia – via Ungheria – via Roma- via Redipuglia - via Genova - Corso Umberto - via San Simplicio - via D'Annunzio - via Galvani - Fausto Noce - via San Simplicio - via Brigata Sassari - via Barcellona - via Bellini - via Caravaggio - via Monte Rosa – Corso Vittorio Veneto - via Friuli - via Lazio - via Sicilia - via Amba Alagi - via Barbagia - via Roma - via Ungheria - via Imperia - via Vicenza.È consigliato l’uso del casco. È prevista l’Assistenza Sanitaria grazie all’ambulanza della Croce Bianca.