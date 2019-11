L'Olbia Calcio esonera mister Filippi

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La Società rende noto che Michele Filippi è stato sollevato dall'incarico di guida tecnica della prima squadra. A Filippi vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni con dedizione e attaccamento alla causa.La Società comunica che ad assumere temporaneamente la guida della squadra sarà l'allenatore in seconda Luca Raineri.