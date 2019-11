Nel week end gli incontri con i fotografi del festival "Storie di un Attimo"a Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Eventi collaterali che l’associazione Argonauti, che organizza il festival, anche quest’anno propone con l’obiettivo di dare la possibilità agli appassionati di incontrare e dialogare con alcuni dei più bravi fotografi del panorama nazionale e anche internazionale. Cominciato lo scorso 9 novembre, il festival proseguirà fino al prossimo 9 dicembre., con l’introduzione di Nanni Angeli. Invece domenica 24 spazio a Paolo Piquereddu, curatore della famosa mostra “The Sardinian project” di Wolfgang Suschitzky. Infine, il 30 novembre, l’incontro con Carlo Vigni e Daniele Fragapane su “Il paesaggio minerario sardo”. In programma anche due workshop: il primo con Gerardo Bonomo su “Lo sviluppo analogico”, il 23 novembre, e il secondo con Alberto Novelli su “Fotografare il paesaggio, fotografare il set”, il 30. Successo, nei giorni scorsi, per altre due iniziative collaterali: la proiezione del docufilm “The king of paparazzi” e la mostra-mercato per lo scambio di macchine fotografiche., un reportage nell’isola del dopoguerra. Stesso discorso per “Paesaggio minerario” di Carlo Vigni, “Strias – Barbagianni di Sardegna” di Bobore Frau, “L’Île Ouessant” di Piermario Orecchioni e “Il circo” di Silvano Marcias. E poi ancora “Cagliari” di Guy Tillim, “Viaggio in Sardegna” di Alberto Novelli e “Gilets Jaunes” di Adnan Farzat. Infine “Ritratti” di Antonello Cuccu e Nelly Dietzel, “Museo dell’amor perduto” di Mario Saragato, “Drops in New York” della fotografa Fiorella Baldisserri e “Antonio Pietrangeli, il regista che amava le donne” di autori vari. Le mostre sono allestite in otto diverse location: Museo archeologico al molo Brin, Società dello stucco in via Cavour 43, Politecnico Argonauti in via Romana 50, Civico 33 di corso Umberto, Galleria del Corso in corso Umberto 51, Area marina protetta di Tavolara in via Porto Romano 11, Libreria Ubik in viale Aldo Moro 97 e Galleria del refettorio in vicolo della Refezione., Isre, Ilisso, Galleria del refettorio, Fondazione di Sardegna, Area marina protetta di Tavolara, Le vie delle foto e Giacomo Altamira studio.