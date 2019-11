Dal 27 novembre all'Expo di Olbia "Pensa come Leonardo"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

promossa dall’associazione Sas Janas con il contributo dell’assessorato comunale alla Cultura e alle Politiche giovanili guidato da Sabrina Serra. Attraverso giochi, attività, formazione e mostre ludiche, i partecipanti avranno la possibilità di imparare a pensare esattamente come il grande genio del Rinascimento. La manifestazione, che da tempo gira l’Italia, e a Olbia inserita nel cartellone degli eventi natalizi del Comune, prenderà il via mercoledì 27 novembre, alle 9 all’Expo di via Porto Romano, con la conferenza di presentazione. Dal 27 al 29 novembre e dal 2 al 9 dicembre, sempre all’Expo, sarà possibile partecipare alle numerose attività in programma. Questi gli orari di apertura: dalle 9 alle 12 (solo per le scuole) e dalle 16 alle 19.Il progetto prende spunto dal libro “Pensa come Leonardo Da Vinci” dei “ludomastri” Carlo Carzan e Sonia Scalco, un volume a metà strada tra un manuale e un laboratorio ludico. Lo stesso Carzan sarà presente a Olbia, il 27 novembre all’Expo, in occasione della conferenza che aprirà la manifestazione. Nei giorni a seguire, l’evento proseguirà sempre nel palazzo di via Porto Romano nella “Palestra AllenaMente”, uno spazio pensato proprio per allenare la mente tramite diverse e dinamiche attività ludiche. Ogni postazione della speciale palestra stimolerà una determinata capacità del cervello umano, sempre sulle orme delle scoperte e delle intuizioni del grande genio toscano.Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 348.3010331 oppure inviare una mail a sasjanas@gmail.com