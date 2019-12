Nascondeva cocaina, hashish e marijuana in casa, un 58enne arrestato a Olbia

OLBIA. Cocaina, hashish e marijuana in casa. Un vero e proprio bazar della droga che un uomo di 58 anni nascondeva nella sua abitazione a Olbia. Per lo spacciatore è scattato l’arresto. In azione, questa mattina, i carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, coordinati dal comandante Davide Crapa, che in seguito ad una costante attività di indagine e osservazione hanno proceduto alla perquisizione del domicilio del 58enne.







I militari hanno trovato 33,5 grammi di cocaina, 41,2 di hashish e 32,8 grammi di marijuana oltre a 1230 euro in contanti, probabile rovente di spaccio, un bilancino di precisione nonché materiale per il taglio ed il confezionamento della sostanza stupefacente. L’uomo già noto alle forze dell'ordine, è stato sottoposto ad un controllo perché notato in atteggiamento sospetto durante il passaggio dei carabinieri. L'arrestato è sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima. L'operazione rientra in quello che è l'obiettivo dei carabinieri nel controllo del centro di Olbia al fine di contrastare i fenomeni di spaccio. Soprattutto nella zona di via IV novembre, luogo in cui è avvenuto il fatto e che rientra in uno dei tanti episodi che destano allarme nella popolazione.

