Navette dall'aeroporto di Olbia a quello di Alghero, ecco tutti gli orari

Qui di seguito gli orari del servizio:



Orari servizio Autobus Partenze da Olbia Aeroporto Arrivo ad Alghero Aeroporto.



h. 04.00 h. 05.50 h. 08.00 h. 10.00 h. 11.00 h. 13.00 h. 15.30 h. 17.30 h. 20.00 h. 22.00







Partenze da Alghero Aeroporto Arrivo ad Olbia Aeroporto

h. 09.30 h. 11.30 h. 11.30 h. 13.30 h. 15.30 h. 17.30 h. 19.15 h. 21.15 h. 23.15 h. 01.15 . Tariffa adulti e bambini (gratuito fino ai 5 anni): euro 19 per persona a tratta.

D: Da dove parte l’autobus navetta?

R: L’autobus partirà dal parcheggio autobus dei due aeroporti.







D: L’autobus in partenza da Alghero attenderà eventuali voli in ritardo?

Sì. Per l’occasione è disponibile un apposito servizio autobus navetta che verrà effettuato dalla azienda di trasporto Sunlines (www.sunlines.it). Sono previste 5 corse giornaliere.Il biglietto può essere acquistato a bordo dell’autobus o presso l’info-point dell’aeroporto di Olbia(dalle 08:00 alle 23:00).Per tutti coloro che usufruiranno del servizio autobus navetta il parcheggio dell’auto sarà gratuito.Sì, ma solamente per i collegamenti in continuità territoriale da Roma Fiumicino e Milano Linate. L’autobus attenderà senza limiti fino all’arrivo dei voli.Non è obbligatorio prenotare in anticipo il servizio navetta. Chi lo desidera può prenotare tramite messaggio WhatsApp (della Sunlines) ai seguenti numeri: 348 2609881 – 346 3206740Sì. E’ disponibile un servizio di trasporto a domicilio verso l’aeroporto di Alghero e viceversa riservato ai passeggeri a ridotta mobilità effettuato dall’azienda FAST. Il servizio, a pagamento, è prenotabile con almeno 12 ore di anticipo scrivendo una e-mail all’indirizzo info@fastgroup.it o chiamando il numero +39 331/3276767. Per maggiori info visitare il sito: www.geasar.itR. Consigliamo di recarti in aeroporto circa 10/15 minuti prima della partenza della corsa.R: Potrai trovare assistenza tramite i canali ufficiali dell’aeroporto di Olbia: