L'Olbia vince a Como per 0-1

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Energica, arrembante, accorta. La squadra di mister Brevi ha fatto ammattire l'avversario dominando i duelli in tutte le zone del campo, proprio come il tecnico aveva richiesto alla vigilia.I tre punti, sul tabellino dei marcatori, portano la firma di Andrea Cocco, in gol per la seconda domenica consecutiva e ancora una volta autore di un timbro da tre punti. C'è il suo nome ed è giusto che sia così perché il bomber bianco ha tirato fuori un'altra prova generosissima e di grande temperamento, condita da una presenza in area di rigore sempre più pericolosa. Ma dietro di lui, c'è un'intera squadra a meritare la lode. Dal suo compagno di reparto Ogunseye trasformatosi in splendido uomo assist a Simone Aresti che, dopo un paio di interventi di - per lui e solo per lui - ordinaria amministrazione, al 90' neutralizza il calcio di rigore di Gabrielloni e mette in cassaforte il risultato. Tra gli estremi, una coreografia inappuntabile fatta di corsa, agonismo e giocate di qualità da parte di un Undici del Faro scintillante.Il vantaggio non è casuale perché Pisano e compagni appaiono più reattivi e brillanti di un avversario che, quando prova a spingere, altro non può fare che andare a sbattere contro il muro bianco.Nella ripresa lo spartito suona la stessa musica, nonostante Banchini cerchi di correre ai ripari con l'inserimento dei dinamici Cicconi e Peli. Al 50' Cocco prova a ricambiare la cortesia a Ogunseye, ma il tiro del numero nove termina alto sulla traversa. Al 52' Giandonato pennella in area e Altare, con una torsione di testa, non riesce a sorprendere Facchin. Il Como prova a lavorare i bianchi sul fianco sinistro con Iovine e Cicconi deputati a rifornire l'attacco con palloni insidiosi, uno dei quali viene mancato da Gabrielloni per un soffio. Scoccata l'ora di gioco, l'Olbia si riporta in avanti ed è ancora Cocco a tenere in apprensione la retroguardia lariana: raccolto il cross di Lella, l'attaccante spara verso la porta trovando l'opposizione di Facchin. I minuti scorrono, in campo sale l'agonismo e qualche scaramuccia di troppo denota un comprensibile nervosismo nei locali che, all'89', conquistano con l'intelligenza di Lanini un calcio di rigore.A esultare, come detto, è però Aresti e con lui tutte le maglie bianche in campo per un finale degno dei migliori racconti. Con l'Olbia che torna in Sardegna più ricca di tre punti e di carica agonistica in vista della prossima sfida. La testa, infatti, è già alla Pistoiese.TABELLINOComo-Olbia 0-1 | 26ª giornataCOMO: Facchin, Bovolon, Sbardella, Toninelli, Iovine, De Nuzzo (46’ Cicconi), Marano (83’ Raggiogaribaldi), Bellemo, Celeghin (46’ Peli), Gabrielloni, Ganz (59’ Lanini). A disp.: Bolchini, Ferrazzo, Vocale, Bianconi, Vincenzi. All.: Marco Bianchini OLBIA: Aresti, La Rosa, Altare, Dalla Bernardina (58’ Gozzi), Candela, Lella, Giandonato, Pennington (88’ Manca), Pisano, Cocco (74’ Parigi), Ogunseye. A disp.: Van der Want, Mastino, Zugaro, Pitzalis, Demarcus, Verde. All.: Oscar Brevi ARBITRO: Giuseppe Emanuele Repace di Perugia. Assistenti: Stefano Lenza di Firenze e Santino Spina di Palermo MARCATORE: 19’ Cocco AMMONITI: 16’ La Rosa, 25’ Cocco, 65’ Lella, 67’ Peli (C), 81’ Marano (C), 92’ Toninelli (C) NOTE: Recupero: 6' st