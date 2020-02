Ottimo test dell'Olbia con il Budoni

Non hanno preso parte alla partitella Cocco, Giandonato, Ogunseye e Aresti che hanno portato avanti un lavoro aerobico. In differenziato, invece, Belloni, mentre Pitzalis non ha preso parte alla sessione per qualche acciacco.





TABELLINO

Dopo la seduta di ripresa di martedì pomeriggio e il lavoro in campo di ieri mattina alla Basa, l'Olbia ha disputato questo pomeriggio allo stadio Nespoli una sgambata di allenamento con il Budoni. I bianchi si sono misurati con la compagine allenata da Raffaele Cerbone militante nel campionato di Serie D offrendo buoni spunti e palesando una buona condizione atletica.La sgambata è servita al tecnico per vedere in azione gli effettivi a disposizione tra i quali anche La Rosa e Manca (assenti perché febbricitanti con la Pistoiese) e Miceli, tornato a pieno regime in gruppo dopo il periodo di recupero. La partitella si è conclusa sul punteggio di 5-1 in favore dell'Olbia. Il primo tempo si è chiuso sul 2-0 per effetto delle reti messe a segno da Verde e Parigi, mentre nella ripresa sono stati Biancu, Demarcus e Lella a rendere più rotondo il risultato. Di Odianose la rete del momentaneo 3-1 del Budoni.La squadra tornerà ad allenarsi domani pomeriggio al Nespoli.OLBIA: Van der Want (75' Barone), La Rosa (60’ Altare), Dalla Bernardina, Mastino (60’ Gozzi), Candela (60’ Pisano), Vallocchia, Miceli (50’ Biancu), Manca (60’ Pennington), Zugaro (70’ Lella), Parigi (60’ Demarcus), Verde (75’ Moro).Marcatori: 16’ Verde, 31’ Parigi, 65’ Biancu, 71’ Odianose (B), 75’ Demarcus, 85’ Lella