Da lunedì limitazioni stradali sulla Olbia-Nuoro 131 Dcn, ecco dove

. Sulla strada statale 131 Diramazione Centrale Nuorese a partire da lunedì 21 settembre verrà chiuso al traffico in orario notturno (22:00/6:00) un tratto in direzione Olbia tra gli svincoli di Budoni e San Teodoro, in provincia di Sassari,Il provvedimento, attivo fino a venerdì 25 settembre, si rende necessario per consentire indagini geognostiche all’interno della galleria ‘Berriules’ e prevede la deviazione del traffico lungo la viabilità alternativa costituita dalla SS125.Inoltre, per interventi di nuova pavimentazione nella carreggiata opposta (direzione Nuoro), fino al 31 ottobre saranno in vigore restringimenti nel tratto tra San Teodoro e Olbia, con deviazione sulla corsia libera dai lavori a seconda dell’avanzamento del cantiere.Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.