Nulla da fare per la Dinamo che soccombre contro Trieste per 72-74

Fernandez scrive il 37 pari, Burnell si mette in proprio e scrive un mini allungo sassarese ma l’ex Dinamo tiene a contatto Trieste. Il Banco sigla un break di 6-0 con JB e Bendzius, controbreak dell’Allianz che si riporta a -1 con il reverse di Doyle. Le due squadre si fronteggiano a viso aperto, Burnell fa 1 su 2 ai liberi, ma Udanoh scrive il 48 pari al 27’. I padroni di casa mettono la testa avanti con Pusica e il coast to coast di Spissu per il 52-51. La tripla di Laquintana riporta Trieste a -1, il giocatore italiano si prende anche il fallo in attacco di Gentile. Gandini monetizza il fallo di Laquintana e chiude al 30’ 56-52. L’ultima frazione si apre con il tecnico a capitan Devecchi: monetizzano gli ospiti che si riportano a un possesso dalla lunetta. Vasa Pusica prende le redini della squadra con due canestri importanti: spinta dal giocatore serbo il Banco scrive il +4, ma Alviti punisce la difesa sassaresa dai 6.75 e Trieste rialza la testa. È il giocatore numero 44 firmare il 64 pari e poi il sorpasso: a 6’16’’ dalla fine coach Pozzecco vuole parlarci su. Udanoh allunga sul +4, ma la tripla di Pusica riporta i giganti a -1. Doyle fa 1 su 2 a cronometro fermo, Jason Burnell in uno contro uno riporta i padroni di casa in parità con poco meno di 4’ da giocare. Il tabellone resta inchiodato sul 69 pari per quasi 2’, la Dinamo trova il canestro con Burnell a rimorchio sul tiro di Spissu. Il quarto fallo si Bilan manda Fernandez in lunetta: l’ex di giornata non sbaglia e ristabilisce la parità. Quando inizia l’ultimo giro di cronometro Pusica riporta avanti di 1 i suoi, induce Udanoh al fallo in attacco. Trieste però trova la magia e, dopo l’errore, cattura rimbalzo in attacco e punisce da fuori con Doyle con 11’’ sul cronometro per il 72-74. Ultima azione per la Dinamo che però non trova il canestro con Gentile: Trieste strappa la vittoria 72-74.

Nel secondo tempo gli ospiti trovano più volte la parità, trascinati dall’ex Fernandez, mentre i biancoblu faticano ad attaccare l’area e si incaponiscono nel tiro da fuori (9/33): nel finale concitato al Banco non bastano l'energia di Jason Burnell (15 pt,8 rb) e la concretezza di Vasa Pusica (16 pt) ed è una tripla di Doyle sul diciassettesimo rimbalzo difensivo di Trieste a consegnare la vittoria agli ospiti. Nell’ultima azione il tiro costruito per Stefano Gentile si spegne sul secondo ferro e consegna la vittoria agli ospiti.Starting five biancoblu con Spissu, Bilan, Kruslin, Burnell e Bendzius, coach Dalmasson risponde con Fernandez, Udanoh, Grazulis, Doyle e Alviti. Il Banco parte forte e piazza un break in apertura di dieci lunghezze: Bilan apre le danze, Spissu colpisce dall’arco e Filip Kruslin trascina i sassaresi con 5 punti in fila. A sbloccare gli ospiti è l’ex Venezia Udanoh ma Kruslin è on fire e colpisce dai 6.75. Coach Dalmasson chiama minuto e i suoi escono bene dal timeout con la bomba di Doyle e il contropiede di Laquintana. Kruslin si porta in doppia cifra, con 11 dei 16 dopo 20’, e Burnell posterizza Grazulis. Rotazione di uomini per la Dinamo, ritorna in campo dopo quasi un mese Stefano Gentile che subito si fa vedere con un miniparziale di 4 punti mentre Fernandez prova ad accorciare. La bomba di Stegent chiude la prima frazione 22-11. Trieste rientra in campo con aggressività e voglia di riprendere in mano l’inerzia della partita: la squadra di Dalmasson si affida a Juan Fernandez. Dal -11 la formazione ospite si riporta a -4, Kruslin interrompe il break triestino ma la squadra di Dalmasson è in gas e si riporta a un possesso di distanza. La Dinamo fatica a trovare il canestro, Kruslin è costretto a lasciare il campo dopo un contatto: Pusica mette a referto i primi punti a cronometro fermo mentre il terzo fallo confina Burnell alla panchina. Dopo lo 0/4 dall’arco Benzius infila la bomba del 37-29. Il break di 6-0 dei biancorossi trascinati da Fernandez accorcia le distanze e alla seconda sirena il tabellone dice 37-35.Parziali: 22-11; 15-24; 19-17; 16-22Progressivi: 22-11; 37-35; 56-52; 72-74.Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 5, Bilan 5, Treier, Pusica 16, Kruslin 16, Devecchi, Re, Burnell 15, Bendzius 7, Gandini 2, Gentile 6, Tillman. All. PozzeccoAssist: Spissu 9 – Rimbalzi: Spissu, Burnell 8Pallacanestro Trieste. Coronica, Upson 3, Fernandez 20, Arnaldo, Laquintana 11, Udanoh 6, Da Ros 4, Grazulis 4, Doyle 14, Alviti . All. Eugenio Dalmasson.Assit: Fernandez, Laquintana 5- Rimbalzi: Grazulis 14