La Assl Olbia potenzia le linee telefoniche per il Cup: ecco il nuovo numero

In queste settimana i tecnici della Ats hanno eseguito un importante intervento strutturale sulle linee telefoniche dedicate all’area gallurese, consentendo ora di potenziare la rete così da evitare il sovraccarico del sistema.(solo da rete fissa), mentre da cellulare è ora possibile comporre lo 070 4675090, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18. Nel rispetto delle misure legate alla riduzione della diffusione del Coronavirus, si invita la popolazione a non recasi agli sportelli del Cup per prenotare le visite, ma prediligere la prenotazione telefonica.