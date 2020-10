Coltivava marijuana in casa a Olbia, un 44enne arrestato

OLBIA. Nel corso di questa mattina, i militari della sezione operativa del reparto territoriale di Olbia, nell’ambito di un’attività investigativa finalizzata a reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un uomo di 44 anni per produzione, coltivazione e detenzione di droga ai fini di spaccio. I militari, dopo aver acquisito informazioni utili per intraprendere l’attività investigativa, hanno ricostruito i movimenti e le abitudini dell’uomo, un disoccupato di olbia già noto alle forze di polizia con diversi precedenti penali specifici. Al momento opportuno i carabinieri hanno effettuato una perquisizione del suo domicilio, nella zona di via Aldo Moro alta, dove sono stati ritrovati 630 grammi di marijuana tritata, in porri ed infiorescenze, custoditi per lo più in barattoli di vetro ed in scatole di cartone tenuti in soggiorno e in camera da letto.







Il resto della droga è stata ritrovata in un magazzino all’interno di alcune scatole di cartone, insieme a due piante di marijuana dell’altezza di un metro e cinquanta di altezza e un’ altra pianta dell’altezza di due metri e due piantine dell’altezza di 10 e 20 centimetri sono state trovate in una struttura aperta adiacente l’abitazione, adibita all’essiccazione delle piante. Il tutto, insieme a due bilancini di precisione, 150 semi di cannabis indica e cinque fiale di metadone, è stato sottoposto a sequestro.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

il 44enne è stato arrestato e ristretto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria della procura della repubblica di Tempio Pausania, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la giornata di domani.