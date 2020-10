La struttura "pit stop" tamponi della Assl di Olbia cambia sede: ecco dove

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La Ats - Assl Olbia, in accordo con l’Amministrazione comunale, ha predisposto il trasferimento dell’attività in uno spazio più ampio, così da migliorare il servizio e decongestionare l’accesso alla struttura sanitaria da via Borromini.L’obiettivo è quello di rendere più veloce e maggiormente accessibile il servizio, andando ad ottimizzare i tempi di esecuzione dei tamponi e, quindi, la possibilità di eseguirne un numero maggiore nell’arco della giornata.Si ricorda che il servizio è rivolto ai casi “sospetti” che sono stati contatti dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Assl Olbia, ma prevede l’esecuzione dei tamponi anche per i soggetti positivi in sorveglianza sanitaria e in isolamento domiciliare che necessitano di test con tampone per la verifica della negatività virologica.Saranno gli operatori della Assl di Olbia a contattare telefonicamente il paziente, ad accertarsi delle sue condizioni cliniche e dell’idoneità all’esecuzione del tampone di controllo in modalità drive through, e a comunicargli data, orario, e procedure di accesso alla sede di esecuzione del test.Si raccomanda alla popolazione il rispetto dell’orario e delle regole di accesso all’area Pit Stop.In particolare si ricorda che è sempre necessario indossare la mascherina, esibire un documento di riconoscimento, restare sempre a bordo del proprio veicolo (con i finestrini chiusi), abbassare il finestrino solo in seguito a cenno dell’operatore sanitario, e seguire le indicazioni fornite in loco.La Ats - Assl Olbia ricorda alla popolazione che per avere informazioni può contattare i seguenti numeri telefonici (dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e dalle ore 14.30 alle 17.30).0789 552 678 – 0789 552185Per avere informazioni, inoltre, la popolazione può inviare una mail all’indirizzo covid19.olbia@atssardegna.it per richiedere l’invio del referto o di certificazioni inviare una mail all’indirizzo