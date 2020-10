Vaccinazioni pediatriche ecco le modalità di prenotazione in Gallura

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

In seguito all’elevato numero di telefonate ricevute quotidianamente in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19, si chiede ai cittadini di effettuare chiamate telefoniche solo in caso di urgenze e reale necessità. Ai numeri di telefono sarà possibile chiamare esclusivamente nelle fasce orarie indicate.che devono effettuare i richiami dei seguenti vaccini: morbillo, parotite, rosolia, varicella meningococco quadrivalente (A, C, W e Y) e meningococco B (il primo richiamo dal secondo mese di vita, seconda dose al quarto mese e le altre dal tredicesimo mese).Qualora i genitori avessero bisogno di prenotare i vaccini o richiedere informazioni al Centro vaccinale è possibile chiamare ai seguenti recapiti:Ambulatorio di vaccinazione di Arzachenavia Jaseppa di Scanutel. 0789 552797, Lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 08.00 alle 13.00Ambulatorio di vaccinazione di Berchiddavia Monte acutotel. 079 704113 , il martedì e giovedì, dalle ore 12.30 alle 14.00Ambulatorio di vaccinazione di La MaddalenaVia Guardia Gellonetel. 0789 791232Per le prenotazioni: tel. 0789 552197, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle 13.00Ambulatorio di vaccinazione di Olbiastruttura sanitaria San Giovanni di Dio,piano terra, ingresso da via Borrominitel. 0789 552197 dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle 13.00Ambulatorio di vaccinazione di Tempio Pausaniavia Demartistel. 079 678385 dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.00 alle 13.00In caso di mancata risposta è possibile inviare una mail all’indirizzo sisp.tempio@atssardegna.itSi ricorda ala popolazione che per accedere agli ambulatori verrà compilata, telefonicamente, la scheda di pre-triage, oltre al rispetto di tutte le norme per evitare la diffusione del virus.