I carabinieri in azione a Tempio e Calangianus per i controlli anti-covid

Durante le operazioni, i militari hanno comunque continuato e profuso il massimo impegno nei servizi volti al contrasto dell’illegalità. Infatti, è stato deferito all’autorità giudiziaria un tempiese 29enne poiché, controllato alla guida della propria auto in evidente stato di ebrezza, ha rifiutato di essere sottoposto all’alcoltest; inoltre è stato segnalato alla prefettura un giovane assuntore di sostanza stupefacente trovato in possesso di 3 grammi di marijuana. I servizi continueranno anche nei prossimi giorni, in particolare con pattuglie appiedate nel centro storico della città gallurese.

Gli uomini dell’Arma si sono concentrati prevalentemente nelle zone di movida delle città di Tempio Pausania e Calangianus con lo scopo di invitare i cittadini ad un uso cosciente e responsabile dei dispositivi di protezione per arginare la diffusione epidemiologica.