Gira a Olbia senza mascherina: un 41enne denunciato dai carabinieri

Nella stessa nottata, i militari hanno segnalato all’autorità amministrativa un muratore di 41 anni che si trovava in via Roma e non solo non indossava la mascherina, ma nemmeno la portava al seguito. Duranti i controlli anti covid gli uomini dell'Arma hanno poi denunciato anche un 44enne che non aveva rispettato l’ orario di chiusura del proprio negozio di via Acquedotto e un 36enne, poiché, in stato di ubriachezza recava disturbo all’esterno di un locale pubblico.

I militari della sezione radiomobile di Olbia hanno deferito in stato di libertà un olbiese di 59 anni poiché, alla guida della sua autovettura in evidente stato ebbrezza alcolica, si é rifiutato di sottoporsi ad accertamento alcoltest.