Vaccinazione antinfluenzale pediatrica, la Assl di Olbia amplia la platea dei beneficiari

I genitori dei bambini che rientrano tra le categorie per la quale la vaccinazione antinfluenzale è fortemente raccomandata e che vorranno aderire alla campagna, potranno contare sugli ambulatori vaccinali del territorio e, a Olbia, sul Pediatra del Distretto che dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle ore 13, garantirà l'attività di vaccinazione negli ambulatori vaccinali, al piano terra della struttura sanitaria San Giovanni Di Dio, con accesso da via Borromini. A Olbia l'accesso al servizio è diretto e verrà regolato da personale sanitario che avrà anche il compito di effettuare le operazioni di pre triage.raccomanda l’importanza della vaccinazione antinfluenzale, in particolare nei soggetti a rischio di tutte le età, per semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, considerata la somiglianza dei sintomi tra Covid-19 e Influenza.