Arzachena, scuole chiuse e serrande dei supermercati abbassate tutte le domeniche di novembre

Nel territorio comunale di Arzachena sono sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado dal 27 ottobre al 10 novembre 2020, salvo ulteriori disposizioni in considerazione dell’andamento della curva epidemiologica del Covid-19.Lo stabilisce l’ordinanza del sindaco Roberto Ragnedda n. 37 firmata questo pomeriggio.Sono previste anche:- limitazioni per l’accesso ai cimiteri di Arzachena e Santa Teresina con ingressi contingentati dal 30 ottobre al 3 novembre;- chiusura dei soli negozi di vendita generi alimentari nelle giornate di domenica 1/8/15/22/29 novembre 2020;- chiusura dei parchi gioco dal 27 ottobre al 10 novembre.Le misure sono necessarie alla riduzione del rischio contagio da Covid-19 tra i cittadini.