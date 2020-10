Un 23enne olbiese nei guai per il possesso di marijuana e ketamina

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Nella tarda serata i militari della sezione radiomobile di Olbia, nell’ambito di un mirato servizio finalizzato al contrasto allo spaccio nella zona di piazza Mercato, hanno denunciato in stato di libertà un olbiese di 23 anni, disoccupato, già segnalato in banca dati. Il ragazzo, in seguito ad una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 15 grammi di marijuana e 1,5 grammi di ketamina. Inoltre, occultata sul retro della cabina Enel di piazza mercato, i militari hanno trovato anche due grammi di cocaina, dieci di marijuana e 2,5 di ketamina.