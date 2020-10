Gianni Addis è il nuovo sindaco di Tempio Pausania con il 59,91%

OLBIA. Con 3996 voti Gianni Addis si aggiudica la competizione elettorale diventando così il primo cittadino di Tempio Pausania. L’altro candidato sindaco Nicola Comerci ha incassato 1752 voti pari al 26,12percento seguito dalla candidata sindaca Alessandra Amic che ha totalizzato 932 voti che si traducono con il 13,6percento. I dati sono riferiti 15 sezioni su 15 scrutinate. “Sono soddisfatto di questo risultato -ha commentato a caldo Giannetto Addis-, per il quale abbiamo lavorato tanto, insieme a tutti i consiglieri candidati che ringrazio per l’impegno profuso. Grazie alla città e a tutti coloro che hanno visto nelle nostre persone e nei nostri candidati, elementi ai quali poter affidare le sorti della città. Cosa farò domani? Farò ciò che faccio tutti i giorni, andrò in comune di buon mattino, c’è ancora tanto da fare, l’emergenza c’è ancora, è impensabile potersi concedere soste o pause. Dovremmo rimboccarci le maniche e immergerci nel lavoro che ci aspetta, consapevoli di avere ricevuto un consenso importante del quale avvertiamo la responsabilità, per cui il nostro impegno sarà ulteriormente rafforzato. Credo che in consiglio comunale entreranno diversi volti nuovi rispetto al passato. Saranno nuove energie!”.







