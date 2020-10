Scontro tra due auto ad Arzachena: due feriti trasportati in ospedale

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La sala operativa dei vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto intorno alle 9.30 una richiesta di soccorso per un incidente stradale ad Arzachena in via Porta angolo via Ariosto. Sul posto è stata inviata tempestivamente la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena che ha provveduto a collaborare con i sanitari del 118 e mettere in sicurezza le autovettura e l’area del sinistro. Due le persone trasportate all’ospedale di Olbia per accertamenti, sul posto la polizia locale per quanto di loro competenza