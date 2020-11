Aperte le iscrizioni alla Scuola Civica di Musica di Olbia

Violino





Gli allievi già iscritti nel precedente anno formativo 2019/2020 al corso strumentale e di propedeutica 2013, 2014 e 2015, dovranno presentare le domande dal giorno 25/11/2020 al 09/12/2020. Il termine è perentorio. La domanda di iscrizione, compilata utilizzando il mod. A, dovrà essere consegnata direttamente al Direttore della Scuola Civica di Musica di Olbia; ad essa dovrà essere allegata la ricevuta del versamento della quota di iscrizione stabilita in €. 26,00. Per tali domande, trattandosi di allievi già inseriti nei diversi corsi, non ha rilevanza l’ordine cronologico di presentazione della domanda.





Le domande di iscrizione relative alle nuove iscrizioni per i corsi strumentali e di propedeutica 2016 dovranno essere presentate dal 25/11/2020 al 14/12/2020. Anche in questo caso, termine è perentorio. La domanda di iscrizione per i ragazzi non iscritti, compilata utilizzando il mod. B, deve essere presentata direttamente al protocollo generale del Comune o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo comune.olbia@actaliscertymail.it oppure tramite Racc. A/R., a mezzo del servizio postale, all’indirizzo Via Garibaldi n. 49 – 07026 Olbia e indirizzata al Dirigente del Settore Attività produttive, Turismo e Personale – Servizio Biblioteca e Scuola Civica di Musica.



. L'assessore alla cultura Sabrina Serra comunica che sono aperte le iscrizioni alla Scuola Civica di Musica per l'anno formativo 2020/2021, per le seguenti discipline musicali:VioloncelloContrabbasso e Basso elettricoArpaBatteriaChitarra classicaClarinetto/SaxFlautoTrombaPianoforteTastiere ElettronichePropedeuticaTeoria e solfeggioMusicoterapiaCORSI AMATORIALI:BatteriaChitarra moderna (acustica, elettrica)Canto ModernoDee-JayPer ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile inviare una e-mail a: scuolacivicamusica@comune.olbia.ot.it.