Auto cappottata sulla Olbia-Golfo Aranci, sul posto i vigili del fuoco

Sul posto è stata inviata tempestivamente la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Olbia che ha provveduto a collaborare con gli operatori sanitari del 118 e messo in sicurezza l’autovettura, una Fiat punto che si è cappottata finendo fuori dalla carreggiata all’interno di folti rovi. Il conducente è stato trasportato all’ospedale di Olbia per accertamenti, sul posto Carabinieri di golfo Aranci per i rilievi del caso.