A Olbia parcheggi gratuiti per agevolare lo shopping natalizio

, riguarda tutti gli stalli gestiti dall’azienda partecipata del Comune, ovvero sia le “strisce blu” in superficie che le strutture adibite a parcheggio.«Questa iniziativa è pensata per andare incontro alle esigenze dei nostri concittadini e dei negozianti, rendendo più agevoli gli spostamenti per gli acquisti di Natale. Invitiamo a rispettare con rigore le norme anti-covid anche durante gli acquisti» così commenta il Sindaco Settimo Nizzi.Il Presidente della Commissione Attività Produttive e Turismo, Roberto Derosas, promotore dell’iniziativa, afferma: «È volontà della nostra Amministrazione avvicinare le persone alle vie dello shopping ed auspichiamo che questa novità possa fungere da incentivo. Un segnale di attenzione verso le attività produttive del nostro territorio».