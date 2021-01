Incendio in un campo nomadi a Olbia, roulotte e abitazioni andate distrutte

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La centrale operativa del Comando di Sassari è stata allertata per un incendio divampato all'interno del campo nomadi in località Sa Istrana ad Olbia. Le fiamme hanno interessato una roulotte ed una baracca, andate parzialmente distrutte. Sul posto sono intervenute due squadre del distaccamento cittadino che hanno spento il rogo in circa due ore. Non si segnalano feriti. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di loro competenza.