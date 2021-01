Emergenza Covid ad Arzachena: arrivate 381 richieste per il contributo economico straordinario

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Gli uffici dei Servizi Sociali hanno ricevuto 381 richieste per ottenere il contributo straordinario una tantum di fine anno messo a disposizione dal Comune di Arzachena a favore di singoli o famiglie in difficoltà a causa degli effetti negativi sull’economia dovuti all’emergenza Covid-19.“Abbiamo destinato 100 mila euro a questa ulteriore misura prevista a fine anno per sostenere le famiglie contro la crisi economica dovuta alla pandemia, ma non saranno sufficienti a garantire la copertura delle 287 richieste approvate e inserite nell’elenco degli aventi diritto - spiega Gabriella Demuro, assessore ai Servizi sociali -. Il primo impegno dell’anno, quindi, sarà quello di recuperare altri fondi, comunali o esterni, per garantire a tutti il contributo promesso. Non ci aspettavamo un’adesione così massiccia. Significa che, a conti fatti, oltre alle consuete richieste di aiuto che riceviamo tutti gli anni, sono molte più del previsto le famiglie che hanno visto ridursi sensibilmente il reddito a causa di una stagione turistica drammaticamente ridotta. I lavoratori stagionali e l’intero comparto del turismo e del commercio hanno pagato un prezzo pesante per gli effetti negativi del Covid-19 la scorsa estate”. In questa fase, la priorità nell’erogazione del contributo straordinario è stata data a coloro che non hanno mai richiesto sussidi regionali o comunali allo scopo di intervenire, stavolta, proprio sulla categoria dei lavoratori stagionali, mentre delle maggiorazioni sono state previste in caso di presenza di figli minori nel nucleo familiare (100 euro in più per ogni bambino).L’inizio dell’erogazione dei contributi avverrà non appena riprenderanno le attività contabili degli uffici comunali e della tesoreria. Dall’inizio della pandemia a oggi, il Comune di Arzachena ha destinato in totale 495 mila euro alle misure economiche a sostegno di famiglie e aziende in crisi a causa dell’emergenza Covid-19, di cui 160 mila euro per l’erogazione di buoni spesa e contributi alle famiglie e 335 mila euro per contributi a 391 Partite Iva.