Nella notte di ieri, a Sassari, i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione un pregiudicato sassarese di 23 anni poiché, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di generi alimentari rubati da un ristorante situato nel centro di Sassari. La refurtiva è stata restituita al proprietario.