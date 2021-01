L'Hermaea domani pomeriggio in campo a Golfo Aranci contro il Montale

In caso di successo, le galluresi potrebbero rilanciare le proprie quotazioni in ottica Poule Promozione: “Non guardiamo più la classifica da tempo – spiega – non voglio che la squadra risenta di qualsiasi sorta di ansia da risultato. Dobbiamo concentrarci esclusivamente sul lavoro. Ci siamo preparati nei minimi dettagli, come sempre. I conti si faranno più avanti”. Nella sfida d’andata, disputata a Castelnuovo Rangone lo scorso 14 ottobre, l’Hermaea seppe conquistare la prima vittoria stagionale guidata dai 20 punti di Korhonen e dai 18 di Joly. Barazza e compagne sperano di replicare l’impresa, ma dovranno tenere in debita considerazione un avversario imprevedibile: “Montale si presenterà a Golfo Aranci con la nuova palleggiatrice Lancellotti – aggiunge il coach - arrivata all’inizio di dicembre da Macerata. Il loro allenatore ama mischiare le carte cambiando spesso sestetto. Gli unici punti fissi sono le centrali e l’opposto, mentre le bande variano anche in corso d’opera. Dovremo farci trovare pronti in ogni situazione”. Hermaea Olbia ed Exacer Montale si affronteranno sabato 9 gennaio alle 14.30 al Palasport Comunale di Golfo Aranci. Gli arbitri designati sono i signori Antonella Verrascina e Luca Grassia. La gara si disputerà a porte chiuse e verrà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma LVF TV.



Dopo l’affermazione del PalaGianniAsti le biancoblù hanno potuto godere di qualche giorno di libertà. Poi un’altra settimana di duro lavoro per arrivare pronte alla sfida con le emiliane, fanalino di coda del girone Ovest della Serie A2 con soli 5 punti all’attivo, ma reduci da un paio di prestazioni di ottimo livello: “Non ci facciamo ingannare dalla classifica – mette in guardia il tecnico Emiliano Giandomenico – Montale è una squadra tosta. Hanno sofferto nella prima parte di stagione, ma ora stanno giocando molto bene. Hanno vinto il primo set dell’ultima gara a Roma, mentre in precedenza avevano superato una signora squadra come Mondovì. Sarà una partita molto impegnativa, che dovremo affrontare con il massimo dell’attenzione. La vittoria di Torino ci ha restituito fiducia e cercheremo di sfruttarla a nostro vantaggio”.