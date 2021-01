Scontro tra auto ad Arzachena, tre persone trasportate in ospedale

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Intorno alle 19.20 i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla ss125, in prossimità del bivio per Cannigione, per un incidente stradale. Due autovetture si sono scontrate per cause da accertare. Tre i feriti trasportati in codice giallo all'ospedale di Olbia. La squadra ha messo in sicurezza lo scenario ed ha collaborato col personale del 118 per l'assistenza ai feriti. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Stradale.