Al via domani lo screening Covid nelle scuole superiori della Gallura

Lo screening, che prevede l'esecuzione del tampone antigenico rapido, prenderà il via dal Liceo scientifico di Olbia, dove per domani sono convocati circa 150 ragazzi: dopo una prima fase di avvio, verrà programmato lo screening di tutti i circa settemila studenti delle scuole superiori che ricadono nel distretto di Olbia e, a seguire, quelle del Distretto di Tempio Pausania.. In caso di positività al tampone antigenico, lo studente verrà immediatamente contattato e, in collaborazione con il Servizio di igiene e sanità pubblica, sottoposto a tampone orofaringeo.Orari e modalità di screening verranno comunicate agli studenti e alle famiglie dagli istituti scolastici. L’adesione allo screening non è obbligatoria ma volontaria, per questo la Assl di Olbia invita gli studenti, a parteciparvi con convinzione, per il bene e la salute di tutta la comunità.