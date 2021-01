Pc rubati alle scuole elementari, i carabinieri ne recuperano due e li restituiscono

Il soggetto, individuato nelle vie del centro storico, è stato quindi bloccato mentre era a piedi ed indossava uno zainetto. A seguito di una perquisizione personale è stato rinvenuto all’interno dello zaino uno dei pc, individuato quale parte della refurtiva del furto nella scuola. Il rinvenimento ha consentito ai militari di approfondire, eseguendo una successiva perquisizione domiciliare, nel corso della quale è stato rinvenuto un secondo pc., anch’esso rubato alla scuola; a questo punto il soggetto è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione.



ignoti si erano introdotti all’interno del plesso scolastico rubando otto pc.Sono scattate immediatamente le indagini che hanno consentito, dopo una complessa attività investigativa di tipo tradizionale, di mettere i militari della sezione operativa del nucleo operativo radiomobile della compagnia carabinieri di Sassari sulle tracce di i.o., 36enne.Questa mattina si è proceduto alla formalizzazione del riconoscimento da parte del dirigente scolastico ed alla contestuale riconsegna dei due pc rinvenuti.Un risultato che è frutto di indagini ancora in corso e che naturalmente non rappresenta un esito definitivo per la compagnia carabinieri di Sassari, tuttora impegnata a recuperare la totalità del maltolto; ma che quanto meno consentirà ai piccoli studenti delle scuole di via Gorizia di riprendere, almeno in parte, le attività didattiche connesse all’utilizzo dei pc.