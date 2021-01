Bandi comunitari 2021, il comune di Olbia cerca collaborazioni pubblico-private

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il presente avviso attiva pertanto una procedura finalizzata ad acquisire esclusivamente manifestazioni di interesse da parte di soggetti privati, pubblici, o a partecipazione mista pubblico-privata e non comporta alcun diritto a stabilire collaborazioni di alcun genere con il Comune di Olbia.I soggetti interessati potranno essere chiamati a collaborare alla realizzazione delle seguentiattività:1. sviluppo di idee progettuali da promuovere su bandi europei di specifico interesse del Comune.2. supporto alla ricerca e costruzione del partenariato e alla predisposizione della proposta progettuale.3. supporto nella gestione dei progetti in caso di approvazione e finanziamento degli stessi.Programmi di interesse-ERASMUS + Settore: Educazione, formazione continua, mobilità, sport, giovani.-EUROPE FOR CITIZEN Settore:Cittadinanza, Sociale,cultura, media,sport, post-formazione, giovani, diritti umani.PropostaGli interessati dovranno proporre una scheda- progetto di massima con indicazione di seguenti elementi:ProgrammaAzioneData di scadenza per la presentazione delle candidatureProposta composizione del partenariato con specifica dei ruoliModalità di reclutamento dei partner esteriAbstract progettuale con indicazione degli stakeholdersCofinanziamento in termini di beni materiali o immateriali da parte dei partner (ove previsto)ValutazioneLe proposte saranno valutate da una commissione sulla base dei seguenti indicatori:Coerenza con gli obiettivi strategici del Comune di Olbiaesperienza di partecipazione a progetti europei, maturata nelle seguenti attività:redazione di progetti comunitari, con indicazione dei programmi e dei bandi in relazione ai quali il progetto è stato presentato;gestione e monitoraggio dei progetti europei, con particolare riferimento alla gestione amministrativa e finanziaria degli stessi;capacità di gestione di partenariati internazionali;realizzazione di attività di comunicazione e diffusione dei risultati dei progetti europei, conspecifiche competenze nell'organizzazione e gestione di eventi transnazionali;apporto di un contributo rilevante in termini di capacità o competenza tecnica e/o professionale nella realizzazione di progetti;esperienze pluriennali (nello specifico altri progetti similari) del soggetto proponente;curriculum vitae degli esperti che svolgono per il soggetto proponente attività attinenti la manifestazione di interesse.Requisiti di partecipazionePossono presentare manifestazione di interesse persone giuridiche private, persone giuridiche pubbliche, società miste (a partecipazione pubblico-privata).Le persone giuridiche private non devono essere soggette ad amministrazione controllata, amministrazione straordinaria senza continuazione dell'esercizio, concordato preventivo, fallimento o liquidazione (anche volontaria), né devono aver riportato condanne nei precedenti 5 anni o essere sottoposte a procedimenti giudiziari.I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse.IstruttoriaLe manifestazioni di interesse dovranno indicare la denominazione del Programma e dell’Azione e dovranno pervenire almeno 30 giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle candidature.Le proposte saranno sottoposte ad istruttoria da parte del Settore Cultura , Pubblica Istruzione e Sport- Servizio Politiche Giovanili, del Comune di Olbia.Il procedimento non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito.La scelta del partner non comporta altresì diritto alcuno di ottenere un incarico professionale da parte del Comune di Olbia.Modalità di presentazioneLe proposte dovranno essere spedite a mezzo PEC al seguente indirizzo:Comune di Olbia- Settore Cultura, Pubblica Istruzione e Sport – Servizio Politiche Giovanili, via Dante n. 1-Olbia-PEC comune.olbia@actaliscertymail.itTrattamento dei dati personaliIl Comune di OLBIA informa che i dati forniti dai candidati nel procedimento di selezione saranno oggetto di trattamento da parte del Settore Cultura , Pubblica Istruzione e Sport -Servizio Politiche Giovanili nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla selezione e per le eventuali successive forme di collaborazione.Scadenza pubblicazione del presente avviso : 31.12.2021Responsabile del Servizio D.ssa Maria Antonietta Malduca tel. 52056- Fax 078952345 e-mail amalduca@comune.olbia.ot.it