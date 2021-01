Borsa di studio nazionale, stilata la graduatoria Isee

Per quanto riguarda il pagamento delle borse, il Ministero dell’Istruzione ha disposto che avvenga con la modalità del bonifico domiciliato. Da informazioni assunte risulta che allo stato attuale i pagamenti non siano ancora disponibili.

. La Regione comunica inoltre che il numero delle borse regionali attribuibili è in totale pari a 6763 e l’ultimo valore ISEE valido per essere beneficiari è inferiore a 7.701,00. Pertanto tutti gli studenti che non si sono utilmente posizionati nelle prime 6763 posizioni, non sono beneficiari della Borsa di Studio.Si ricorda che il Ministero è l’unico canale informativo ufficiale per quanto attiene ai dettagli sulla riscossione delle borse. Pertanto, gli studenti e le famiglie possono consultare il sito web istituzionale IOSTUDIO - Portale dello studente, all’indirizzo http://iostudio.pubblica.istruzione.it o inviare le richieste di informazioni esclusivamente all’indirizzo iostudio@istruzione.it e al numero di telefono 06 40409803.