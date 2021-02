Contributi economici per le cooperative in Sardegna, bando entro il 15 febbraio

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’avviso pubblico per la concessione di contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei consorzi di cooperative (Legge Regionale n. 5 del 27 febbraio 1957 - Legge Regionale n. 3, art. 2 comma 39 del 7 agosto 2009 - Deliberazione della Giunta regionale n. 55/1 del 5 novembre 2020) il cui termine per l’invio delle richieste era previsto per il prossimo 1 febbraio 2021, sarà posticipato.“Ancora una volta - ha affermato l’assessore regionale del lavoro, Alessandra Zedda - la Regione ha dimostrato sensibilità ed attenzione nei confronti di un comparto economico che da mesi si trova in una condizione di estrema difficoltà, accogliendo le richieste dell’associazione delle cooperative, avanzate nel corso dell’incontro tenutosi il 25 gennaio, nella sede dell’assessorato del lavoro”.L’amministrazione regionale - ha aggiunto l’esponente dell’esecutivo Solinas - tenuto conto delle motivate esigenze del settore - pubblicherà entro il 15 febbraio 2021 le disposizioni attuative per l’annualità 2021 e la nuova data di apertura del bando per la presentazione delle domande di aiuto telematiche