La polizia di stato incrementa i controlli nel centro di Sassari

In più il ragazzo aveva con se del denaro contante di cui non sapeva giustificarne la provenienza, pertanto la droga ed il denaro sono stati sequestrati. A questo punto la perquisizione è stata estesa anche al domicilio del giovane, sito al centro storico, ove è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente, successivamente analizzata e riconosciuta come “eroina”, per un quantitativo totale di 50 grammi.



Qualche giorno fa i poliziotti della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo nei confronti di un cittadino extracomunitario, il cui comportamento ha destato sospetti agli operanti.Al termine della perquisizione personale gli investigatori hanno rinvenuto addosso dell’uomo una dose di eroina ben occultata e perfettamente imbustata, quindi pronta alla vendita.Inoltre il ragazzo ha esibito una carta di identità che da un accurato controllo è risultata falsa. Pertanto, oltre al reato summenzionato, è stato denunciato alle Autorità competenti per aver dichiarato false generalità.