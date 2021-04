Incendio nella notte al Mama Beach di Pittulongu, locale andato distrutto

OLBIA. Incendio nella notte in un ristorante di Pittulongu. Le fiamme hanno distrutto la struttura del Mama Beach proprio nei pressi della spiaggia. Poco prima della mezzanotte la sala operativa del 115 è stata allertata per l'incendio nel locale bar ristorante a Pittulongu ad Olbia.







Subito sono state inviate la squadra e il supporto di Olbia ed Arzachena. Il forte vento di scirocco ha alimentato il fuoco che ha facilmente avvolto la struttura in legno mandando in fumo l’intero locale con ingenti danni strutturali anche nella zona della struttura in muratura. L’intervento si è concluso all’alba. Sulla causa del rogo sono in corso le indagini.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione