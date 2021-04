Nomine e avvicendamenti nelle parrocchie galluresi: ecco tutti i movimenti

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

In data 10 aprile 2021 Monsignor Sebastiano Sanguinetti, vescovo diocesano ha proceduto alle seguenti nomine e agli avvicendamenti nelle parrocchie del terrritorio. Eccpo tutti i movimenti:Don Mauro Buccero è stato nominato Parroco ad tempus della Parrocchia Santa Vittoria in Telti, in sostituzione del rev.do Don Javier Aquino.Don Giorgio Diana, già Amministratore parrocchiale delle Parrocchie Cattedrale San Pietro Apostolo, San Giuseppe e Sacro Cuore in Tempio Pausania, è nominato canonico Parroco ad tempus della Parrocchia Cattedrale San Pietro Apostolo, delle Parrocchie San Giuseppe e Sacro Cuore in Tempio Pausania.Don Davide Mela, è nominato Parroco ad tempus della Parrocchia SS. Vergine di Pompei, a Viddalba, in sostituzione del rev.do don Giuliano Oggiano, destinato ad altro ufficio.Don Giuliano Oggiano, è nominato Parroco ad tempus della Parrocchia S. Maria della Grazie, in Santa Maria Coghinas, in sostituzione dell’attuale Amministratore parrocchiale don Francesco Tamponi.Don Mauro Caldaras è nominato Vicario parrocchiale dell’Unità Pastorale di La Maddalena.Il diacono Don Daniele Murrighili, è nominato Educatore collaboratore del Seminario Diocesano e Direttore dell’istituendo Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali.Nella stessa giornata di nomine, in seguito alle dimissioni per ragioni di salute presentate dal rev.do don Pier Giovanni Scano da parroco della Parrocchia Spirito Santo a Nuchis, con suo decreto, il Vescovo ha aggregato la medesima parrocchia all’unità pastorale di Tempio Pausania. Il rev.do Can. Sandro Serreri ne è amministratore parrocchiale per gli aspetti giuridico-amministrativi. Il culto e la pastorale saranno a cura dei sacerdoti operanti in città.