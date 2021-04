Da oggi riprendono le vaccinazioni nel centro vaccinale di Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Da oggi, sabato 24 aprile 2021, riprenderanno le vaccinazioni all’hub allestito presso il salone ex Audi di Olbia, S.S. 125 Orientale Sarda (sulla sopraelevata). A causa della scarsità di dosi arrivate in Sardegna, abbiamo l’obbligo di continuare a vaccinare le persone over 65 (nate fino al 31 dicembre 1956) e le persone con elevata fragilità.Gli interessati, residenti ad Olbia, muniti di documento d’identità e tessera sanitaria, dovranno presentarsi, a partire dalle ore 8.30, in una di queste tre giornate, a loro scelta: domani 24 aprile, domenica 25 aprile, oppure lunedì 26 aprile. La data della seconda somministrazione verrà comunicata in loco. Le persone che dovessero già aver ricevuto la prima dose di vaccino, naturalmente, non devono presentarsi.