Domani l'assessore Sanna a La Maddalena per la festa della liberazione

OLBIA. Domani, domenica 25 aprile, a La Maddalena, nel giorno del 76esimo anniversario della Liberazione, l’assessore regionale degli Enti locali, Quirico Sanna, in rappresentanza del presidente della Regione, Christian Solinas, parteciperà alla commemorazione dei caduti della Resistenza in Sardegna.





La cerimonia si terrà, a partire dalle 10.30, in piazza Don Riva (località Moneta), presso il monumento in memoria dei militari (tra loro anche giovani sardi) morti nella battaglia combattuta a La Maddalena tra il 9 e il 13 settembre del 1943 per la liberazione dall’occupazione tedesca.







