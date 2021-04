OLBIA. E' stato ferito in modo grave con delle forbici da tosatura. L'uomo, nella notte a Oschiri, è stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale a Sassari dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi è riservata. I militari della stazione di Oschiri, in seguito alle indagini del caso, hanno fermato e arrestato quello che ritentono essere il possibile aggressore.



















