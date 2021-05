Un 19enne nei guai per spaccio di droga a Olbia: arrestato

L’attività ha consentito di rinvenire, occultata in uno zaino, oltre 500 grammi di marijuana, suddivisa in varie confezioni. La perquisizione, estesa alla sua abitazione, ha altresì permesso di rinvenire ulteriori quantitativi di marijuana, già suddivisa in dosi; 40 grammi di hashish, bilancini elettronici e materiale per il confezionamento delle droghe. Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato tratto in arresto per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e come disposto dalla Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la sua abitazione in regime degli arresti domiciliari.



Il giovane, fermato dagli agenti della Sezione Volante del Commissariato P.S. di Olbia è stato sorpreso ad aggirarsi nelle vie del centro storico in compagna di soggetti notoriamente dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, l’atteggiamento del giovane ha indotto i poliziotti a procedere ad una accurata perquisizione a suo carico.