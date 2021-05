Due denunce per spaccio a Tempio Pausania e Luogosanto

OLBIA. A Tempio Pausania denunciato un 36enne per droga ai fini di spaccio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, controllato in pieno giorno nelle strade del centro città, è stato trovato in possesso di sei involucri contenenti marijuana per un peso complessivo di quasi tredici grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare nella sua disponibilità ulteriori 28 grammi della stessa sostanza. Negli stessi controllo è stato deferito un 38enne di Tempio Pausania, già noto alle forze dell’ordine per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.





Dopo aver notato un assuntore uscire dall’abitazione, i militari di Luogosanto sono entrati nell’abitazione ed hanno sequestrato 122 grammi di marijuana e 120 euro, quale provento dell’attività illecita. Ma i controlli sono continuati anche nei luoghi del centro maggiormente frequentati dai giovanissimi in queste prime giornate di apertura. Cinque le segnalazioni al prefetto per uso personale di sostanza stupefacente, sequestrata marijuana per un peso complessivo di 55 grammi. Nei guai anche un 49enne, già noto alle forze dell’ordine, questa volta perché trovato alla guida - della propria autovettura - sotto effetto di sostanze stupefacenti.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione